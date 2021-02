Inter, Maicon e la foto con i trofei: “Che onore essere nella storia di un club gigante”

Maicon oggi ha fatto visita alla sede dell'Inter: immancabile la foto con i trofei, subito postata su Instagram dal brasiliano

Giornata speciale per Maicon perché l'ex difensore dell'Inter, attualmente ancora in attività in Italia con la maglia del Sona (Serie D), ha fatto visita al quartier generale nerazzurro.

Visita immortalata da una foto, finita subito sui social del brasiliano che, su Instagram, ha commentato: "Un grande onore per me essere nella storia di un club GIGANTE". Pioggia di like e commenti da parte di tanti tifosi nerazzurri che non possono che omaggiare uno di coloro i quali hanno contribuito a scrivere la storia dell'Inter.