Maicon: “Pensavo da un po’ di tornare in Italia. Dal Triplete alla D? Il calcio è lo stesso”

Maicon è tornato in Italia per giocare nel Sona, in Serie D. Nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a Skysport nella quale ha parlato di questa sua decisione: «Il pensiero di tornare in Italia c’era da un po’. I miei figli mi chiedevano sempre di tornare qui. Poi è nata questa opportunità e parlando con la mia famiglia abbiamo deciso di tornare subito. La motivazione è la stessa, la voglia è la stessa. Spero di fare bene».

-Ma passare dal Triplete a questa categoria?

Ma non cambia niente, il calcio è lo stesso. Conta avere voglia e quella ce l’ho. E poi spero di dare il mio contributo alla società che mi ha permesso di tornare in Italia.

-Anche tuo figlio gioca qui?

Questa era un sogno. Adesso posso realizzarlo e sono contento di giocare insieme ai miei figli.

(Fonte: SS24)