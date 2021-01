Sona, Befana speciale: cresce l’attesa per l’arrivo dell’ex Inter Maicon

Lo ha detto nelle scorse ore e conferma tutto su Instagram. Claudio Ferrarese, ds del Sona, è pronto ad andare a prendere in aeroporto Maicon. La squadra di Serie D, che si allena sul Lago di Garda, è giunta agli onori della cronaca sportiva, nelle ultime settimane, dopo aver convinto l’ex giocatore dell’Inter a sposare la sua causa. Il calciatore brasiliano è in arrivo in Italia, nei prossimi giorni tornerà a giocare nel calcio italiano, anche se in una categoria inferiore, e la conferma arriva anche dalle storie di Instagram del dirigente. Sui social ha pubblicato le parole rilasciate nelle scorse ore e ha lasciato intendere che la Befana (magari in ritardo di qualche ora perché giovedì dovrebbe essere il giorno dello sbarco) porterà sulla sua scopa magica un dono speciale per il club.