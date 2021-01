Maiellaro: “L’Inter viene meno quando deve fare il salto. Mercato? Fa un affare chi prende…”

L’ex centrocampista di Bari e Fiorentina, Pietro Maiellaro, è intervenuto nel corso del TMW News per parlare della Serie A e della lotta Scudetto: “Credo che il Milan ora stia diventando una realtà anche se ha avuto qualche problema ultimamente, ma se la giocherà. L’Inter viene meno nel momento in cui deve fare il salto. La Juve ancora non la vedo continua, come organico non si discute. Sono convinto che però non vincerà lo scudetto. Quanto al derby della Madonnina, chi vince avrà carica per il futuro. Sarà un problema per chi lo perde”.

Maiellaro ha parlato anche di Edin Dzeko, in uscita dalla Roma dopo la rottura con l’allenatore Paulo Fonseca: “Mi piace da impazzire, è uno dei centravanti più forti al mondo. La Roma non deve farselo sfuggire. Chi dovesse prenderlo fa un affarone”.