Maiellaro: “Inzaghi? All’Inter sfida eccitante. Italiano sembra sceso da Marte”

Le considerazioni dell'ex calciatore e allenatore a proposito dei tecnici che hanno cambiato panchina in Serie A

Pietro Maiellaro, ex allenatore e calciatore, ha parlato di alcuni tecnici che debutteranno su una nuova panchina in Serie A. Queste le sue considerazioni: "Sono curioso di vedere Sarri alla Lazio - dice a Tuttomercatoweb.com - ma anche Inzaghi che lascia la sua "poltrona comoda" della Lazio per misurarsi in una sfida particolare e eccitante come quella dell'Inter. Sono poi curioso di vedere anche Italiano alla Fiorentina. Da quel che vedo e per come lo sento parlare, pare un veterano e, sempre da quel che sento, sembra che abbia inventato il calcio. Da come si esprime sembra che sia sceso da... Marte. Mi auguro che faccia bene e che sia anche assistito dalla buona sorte perchè quella ci vuole sempre. Anche se Firenze non è Spezia. Firenze è storia, ci sono stati i fuoriclasse. Firenze è Firenze. E mi dispiace che Antognoni non faccia più parte della Fiorentina. Il Mito non va toccato, è eterno.