"Motta, Conte e Gasperini sono gli anti-Inter? Sulla carta sì. Bisogna stare attenti, tutto il rumore che si fa intorno al calciomercato viene cancellato dal campo, che dirà chi ha lavorato bene o meno. Bisogna vedere se i giocatori presi saranno funzionali al nostro campionato. E' chiaro che questi tre hanno le tre squadre che potenzialmente potrebbero insieme al Milan insidiare l'Inter, che però per i movimenti in anticipo fatti e la società che ha, parte avvantaggiata. C'è l'entusiasmo delle piazze di Napoli e Juventus per gli arrivi di Conte e Motta, Gasperini ormai è una sicurezza invece. L'Atalanta ha fatto innesti ponderati per migliorare una squadra già ottima".

Sul Napoli

"Credo che non ci sia un allenatore che dica di voler vincere senza giocar bene. Ognuno mette in campo quello che pensa sia la soluzione migliore per vincere. Dopo io credo che Conte abbia preso una squadra che non è ferita ma quasi morente e ha dovuto essere il medico che l'ha rivitalizzata. Spero che ADL abbia capito che l'allenatore è la parte chiave del progetto e non solo lui. Conte è andato a Napoli e non è una terza scelta, Napoli è una piazza importante che può darti tanto, e ha un organico importante comunque".