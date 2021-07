Maifredi contro Mourinho: “Non è un grande allenatore: la Roma ha fatto un azzardo”

Le parole dell'ex tecnico: "La Roma ha fatto un azzardo a prendere Mourinho, un po' come la Juventus lo scorso anno con Pirlo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gigi Maifredi, ex tecnico della Juventus, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma: "La Roma ha fatto un azzardo a prendere Mourinho, un po' come la Juventus lo scorso anno con Pirlo. E' un grande comunicatore ma non un grande allenatore e la Roma alla fine questo lo pagherà. Negli ultimi anni ha fatto sempre male".