Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Gigi Maifredi , allenatore, ha parlato così dell'impatto di Thiago Motta sulla Juventus : “Per il momento ha utilizzato quasi esclusivamente i giocatori che conosce meglio perché li ha allenati in ritiro. Thiago si sta confermando molto abile e sta lanciando tanti elementi bravi, senza guardare l'età. Questi sono calciatori da Juve, come lo è lui stesso. Io mi aspettavo potesse fare bene perché l'italo-brasiliano da giocatore è stato allenato da grandi tecnici.

Quando lo è diventato lui, ha fatto la giusta gavetta, fino a sedersi sulla panchina della Juve, già pronto per mettere in pratica ciò che aveva imparato nel corso degli anni. In casa bianconera si è scelto di fare un cambio drastico rispetto ad Allegri. In sostanza è stato cancellato un tecnico che si basava molto sulla difesa e sulle ripartenze, sperando nel guizzo di qualche attaccante per chiudere il match di corto muso. Il club ha voluto cambiare completamente e Motta è l'allenatore giusto per farlo”.