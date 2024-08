"Ma in ogni caso sarà una bella lotta, l'Inter deve stare attenta", ha detto Stefano Impallomeni sulla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato così di Juventus:

"Sono curioso di vedere all'opera Chiesa, c'è una prospettiva di rilancio. I desideri del calciatore sono stati soddisfatti, spero possa tornare ai suoi livelli così da riconquistare anche centralità all'interno della Nazionale. Motta e Conte devono sperare che l'Inter fallisca, vedo i nerazzurri più avanti, Napoli e Juve per competere e vincere devono sperare che Inzaghi rallenti. Chiudiamo finalmente il tormentone Koopmeiners, 60 milioni però mi sembrano troppi ma questo è il mercato, complessivamente mi sembrano eccessivi. Secondo me vogliono fare tutto e subito e poi andranno a limare nelle stagioni successivi"

"Una grande rivoluzione, una maxi spesa e poi si lima in futuro. Giuntoli ha fatto un lavoro straordinario e ha consegnato una rosa competitiva a Motta che è il valore aggiunto, può contare su una squadra forte per tutte e tre le competizioni. Sarà una bella lotta, l'Inter deve stare attenta. Conte, Motta e Inzaghi trasferiscono quella voglia di risultato che nessun altro fa, sono quelli più caratteriali che mi incuriosiscono. Non basta la squadra, serve il merito".