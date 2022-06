Maifredi: “Se l’Inter prende Lukaku e Dybala non ha avversari in Italia”

L'ex allenatore dice la sua sulle trattative di mercato riguardanti i nerazzurri, in particolare sul belga e sull'argentino

L'ex allenatore Gigi Maifredi, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato delle trattative di mercato riguardanti l'Inter: "Se riporta Lukaku e prende Dybala e crea una squadra che supporti il tridente, in Italia non ha avversari. Ha sempre avuto una buona difesa e se ne perde uno e arriva Bremer va bene, ha poi un buon centrocampo. È la squadra più forte del lotto poi occorre vedere come gli acquisti si inseriscono".