Maifredi: “Scudetto? La Juve tornerà favorita. L’anno scorso pagato dazio per…”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gigi Maifredi, allenatore, ha parlato così della possibilità della Juventus di tornare a vincere lo scudetto l'anno prossimo: "Per me non c'è tutta questa distanza, lo scorso anno è stato pagato dazio per un'annata vissuta in maniera particolare. Le incertezze saranno presto delle certezze, per questo la Juve tornerà ad essere in breve tempo la squadra favorita a vincere il campionato. Lo scorso anno la dirigenza ha fatto un qualcosa di atipico, ovvero creare l'allenatore in casa. La procedura di certo non è semplice, pur conoscendo tutti il valore di Andrea credo che l'essere un neofita abbia portato solo dei danni. Anche se la Juve ha messo a sua disposizione uno staff all'altezza, ma quando vai nello spogliatoio il calciatore guarda te e non i tuoi collaboratori. Pirlo ha pagato questa iniziativa, però l'idea della società di spostare quel ben di Dio dal campo alla panchina non era del tutto errato per il suo acume tattico e la sua fantasia".