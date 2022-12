Maignan, nuovi controlli dopo l’Epifania. Il Milan spera di averlo per la Supercoppa

Nel corso di Francia-Austria di Nations League, Maignan aveva rimediato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere sembrava poter recuperare per la sfida del mese successivo tra Verona e Milan, ma era stato costretto a fermarsi nuovamente per un problema al soleo del medesimo polpaccio. Per questo motivo, oggi, lo staff medico rossonero predica cautela.