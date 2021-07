Main sponsor Inter, attesa per l’annuncio: “Sarà Socios salvo sorprese”

Non solo campo e mercato: sono giorni importanti in casa Inter perché in settimana potrebbe essere annunciato il nuovo sponsor di maglia

Matteo Pifferi

Non solo campo e mercato: sono giorni importanti in casa Inter perché in settimana potrebbe essere annunciato il nuovo sponsor di maglia. L'Inter, infatti, "nei prossimi giorni annuncerà il nuovo main sponsor che sostituirà dopo 26 anni lo storico marchio Pirelli sulle maglie: salvo sorprese, sarà Socios.com il prossimo compagno di viaggio nerazzurro", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. Contestualmente, sarà presentata ufficialmente anche la nuova maglia, che potrebbe fare il suo esordio già sabato contro il Lugano nella prima amichevole.