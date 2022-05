Maissen: “Esposito? Si comporta come se fosse il migliore. Certi atteggiamenti…”

L'ex centrocampista del Basilea non risparmia critiche nei confronti dell'attaccante di proprietà dell'Inter

Erni Maissen, storico ex calciatore del Basilea (settimo per numero di presenze e quarto per numero di gol con la maglia del club elvetico), ha criticato la prestazione ma soprattutto gli atteggiamenti di Sebastiano Esposito in occasione della gara perso domenica contro lo Zurigo, che ha consegnato ai rivali la certezza aritmetica del titolo di campioni di Svizzera: "Pretende di voler calciare una punizione direttamente dai 40 metri, Brecher (portiere dello Zurigo, ndr) avrebbe dovuto essere lontano dalla porta perché il pallone entrasse. E quando è stato sostituito, aveva un linguaggio del corpo davvero da dimenticare. Poi si è comportato come se fosse l'uomo migliore in campo. Sono proprio questi i momenti che non vanno affatto bene per la squadra. Mi arrabbio quando vedo qualcosa del genere".