Malagò: “Covid-19, sistema calcio bravo a ripartire. 2 vie d’uscita per risolvere i mali”

Le parole del presidente del Coni sulla crisi economica del calcio con le possibili soluzione ipotizzate dallo stesso Malagò

"Il calcio fino a questo momento è stato bravo, bravissimo. Perché prima di tutti e tutto è riuscito a ripartire. E di questo bisogna darne atto. Ma detto questo, se vogliamo risolvere una volta per tutti i mali del calcio non possiamo aspettare che qualcuno tiri fuori il coniglio dal cilindro".

"Magari aspetta un aumento dei diritti TV, o si fa una riforma strutturale oppure si fanno gli stadi di proprietà, che garantiscono introiti ai club che li possiedono. Di sicuro ognuna di queste cose può aiutare un’industria che soffre e che vive una crisi, a tratti, drammatica. Soprattutto per quanto riguarda gli stadi, il contesto più difficile per il mondo del pallone. Serve un grande evento internazionale che sia da traino per l’industria, non importa in quale città".