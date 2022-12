Malagò: “Caso Juve? Ho una mia idea, ma non posso dirla. Napoli un passo avanti”

Sui mondiali di calcio in Qatar, Malagò parla della mantellina a Messi definendola "né una cosa elegantissima, né sbagliata. Qualunque persona nella testa di Messi in quel momento, lo dico scherzando, se gli mettevano un drappo rosso o una giubba viola, si sarebbe messo qualunque cosa, talmente era felice con quella Coppa in mano. Poi c’è anche il tema marketing, di un imprinting che ha voluto dare l’Emiro a questa edizione dei Mondiali". "Se mi è piaciuto il mondiale d’inverno? Bisogna dire che all’inizio le partite non le vedevo ma la finale è stata uno spot per il calcio e per i Mondiali, di questo ne va dato atto. C’erano tutti gli ingredienti per fare il più alto livello di spettacolo. Come una finale Nba o una di Wimbledon al massimo livello. Gara più bella della storia del calcio? No, questo non lo penso, perché fino al 79’ non lo è stata, ma è stata la finale del campionato del mondo più bella della storia del calcio”.