"Io sindaco di Roma o a capo del calcio? Su entrambe le ipotesi assolutamente no. Sono una persona seria, con Milano-Cortina in vista come si può pensare di lasciare prima della fine del mio mandato nel 2025". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in collegamento con la trasmissione su Rete 4 'Zona Bianca dove risponde così alle possibilità di riconferma: