Malagò: “Quando si potrà ricominciare il campionato? E le Coppe? Fare delle previsioni oggi…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato così del presente e del futuro dello sport, chiarendo come, al momento, non ci siano certezze:

«E’ questo il punto e qualsiasi persona responsabile non può che ragionare in questo modo. Ragioniamo su un sacco di cose, ognuno nel suo ambito specifico, ma sappiamo che in questo momento i tempi di tutto li detta il Coronavirus. E non sappiamo o né come e nemmeno quando l’emergenza finirà».

STOP DELLO SPORT – «Era una cosa che andava fatta».

PROPOSTA GALLIANI – «Penso che quella di Galliani sia una proposta molto interessante ma è chiaro che deve decidere unicamente il mondo del calcio. Nessuno può negare a Galliani la profonda competenza della materia, ritengo che affidare il «conto della spesa» dopo i danni ad una società esterna sia un buon inizio. Ma prima dobbiamo aspettare di trovare risposta a queste domande. Quando si potrà ricominciare il campionato? Quando ci saranno le condizioni per farlo? Riusciremo a finire le coppe? Sono domande che bisogna sollevare. Speriamo di sì, ma non è detto; per questo oggi fare delle previsioni è un esercizio inutile. E’ come chi pensa di dettare al CIO e al Governo giapponese l’agenda delle Olimpiadi».