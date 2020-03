Il Giornale – Malagò, questione rinvii presa di petto: ha contattato Marotta e…

Su Il Giornale si parla di quanto sta accadendo nel calcio italiano dopo l’insorgere del coronavirus in Italia. E ci si riferisce in particolare al Consiglio straordinario di Lega che si è tenuto ieri e nel quale è stato deciso che Juve-Inter si può giocare il 9 marzo con Inter-Sassuolo che scivolerà nel week-end successivo. Si aprirà poi un turno infrasettimanale il 12-14 maggio per recuperare un turno e salvare così la data di chiusura finale del campionato, il 24 maggio.

Il quotidiano spiega che ieri il presidente del Coni Malagò ha contattato direttamente l’ad dell’Inter, Beppe Marotta per placare le polemiche. Pare abbia minacciato il commissariamento della Lega d A in caso di ennesima rottura tra i club. E avrebbe poi illustrato al dirigente nerazzurro la proposta del 9 marzo, ma l’Inter resta scontenta. Perché con i numeri dell’emergenza coronavirus resta il rischio di porte chiuse anche al lunedì sera.

(Fonte: Il Giornale)