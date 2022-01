Malagò: “Lo sport italiano merita maggiore considerazione. Sul nuovo protocollo…”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato il nuovo protocollo adottato per le partite di campionato

Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione odierna del Corriere della Sera, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato il nuovo protocollo adottato per le partite di campionato, con una riflessione sui pochi aiuti allo sport da parte del Governo in un momento così difficile:

"Ho subito ritenuto iniquo il primo protocollo abbozzato dalla Lega calcio. Sono fiducioso che, sulla linea tracciata da ministeri, Regioni, Sport e federmedici si adegui e si precisi un protocollo adatto alle esigenze dello sport italiano. È giusto che il mondo dello sport, calcio in primis, ma anche le altre discipline, debbano poter contare su ristori importanti dopo le perdite che hanno subito e continuano a subire. È altrettanto chiaro che le interlocuzioni col governo devono essere serie e attendibili sulla base di elementi oggettivi. Mi impegnerò per arrivare in tempi brevi a una soluzione che tenga presente quanto il comparto sportivo versa nella casse dello stato e, in prospettiva, quanto lo Stato rischierebbe di perdere se molte realtà sportive dovessero sparire a causa dei mancati ristori (...). Lo sport italiano merita maggiore considerazione".