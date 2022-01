Napoli, Malcuit positivo al Coronavirus: anche lui salterà la sfida con la Juventus

Kevit Malcuit positivo al Coronavirus: a riportarlo è l'account ufficiale del Napoli. L'ex Fiorentina salta la Juve

Kevit Malcuit positivo al Coronavirus: a riportarlo è l'account ufficiale del Napoli che conferma come l'ex Fiorentina non sarà a disposizione di Spalletti per il match con la Juventus.