Maldera: “Inter fra alti e bassi, Milan più costante. Inzaghi bravissimo a…”

L'ex tattico dei rossoneri e dell’Ucraina ha analizzato i punti di forza delle due squadre in corsa per lo scudetto

Andrea Maldera, ex tattico del Milan e della Nazionale dell'Ucraina, in un'intervista concessa a Tuttosport ha analizzato i punti di forza delle due squadre in corsa per lo scudetto: "Il Milan più che crescere nel finale, è molto costante nella gara. È più facile che gli avversari abbiano un calo, di concentrazione o fisico. I rossoneri hanno un'identità forte, che mantengono per tutti i novanta minuti. E questo può fare la differenza tecnico-tattico. Poi ci sono dei numeri dei valori morali che non sono misurabili, ma legati all'aspetto gestionale e motivazione. Vedi i cambi delle ultime gare, per chi entra e come entra".