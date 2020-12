Maldini: “Gomez? Abbiamo tante soluzioni in quel ruolo. Che io sappia non è sul mercato”

“Gomez? E’ un giocatore dell’Atalanta e in quel ruolo abbiamo già tante soluzioni, mi sembra brutto e indelicato in questo momento parlare di un giocatore che non è nostro e che io sappi non è sul mercato“. Lo ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, intervenuto a DAZN prima della partita contro il Milan a San Siro. Sulla partita contro la Lazio, Maldini ha detto: “I test sono ormai ogni tre giorni, siamo primi in classifica e dobbiamo solo concentrarci sul nostro obiettivo che è arrivare fra le prime quattro. Poi è normale che quando sei primo tutti moltiplicano le forze”.