Maldini: “Senza Conte, Lukaku e Hakimi si poteva pensare a contraccolpo, ma l’Inter…”

Il dirigente del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questa sera contro l'Empoli

"Progetto chiaro sin dall'inizio, non avevamo la certezza di riuscire ma abbiamo provato a mettere delle idee. Abbiamo una storia talmente grande che i tifosi si aspettano di più. Dobbiamo dimenticare la recente storia col Milan di Berlusconi che comprava i migliori giocatori, ora la storia è un'altra. C'è una strada un pochino più lunga, ma per tornare di nuovo protagonisti. L'Inter è campione in carica, doveva essere tra le favorite. Perdendo Conte, Lukaku e Hakimi qualcuno poteva prospettare un contraccolpo, ma hanno preso un allenatore capace e giocatori di altissimo livello. Il livello non è calato, sapevamo poteva essere una delle rivali. Basta un mezzo passo falso e ti arrivano tutti vicino. Noi siamo in linea con l'anno scorso, dove abbiamo fatto un'impresa. Dobbiamo essere chiari, se ci sarà la possibilità di vincere noi vogliamo farlo, ce lo impone il nostro dna. Fare confronti col passato è complicato, ma negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto due scudetti. Con Sacchi in 4 anni abbiamo vinto uno scudetto. Infortuni? Spingiamo a giocare a massimo, ci sono anni in cui non cambi niente e succede tutto il contrario. Non vuol dire che non faremo analisi approfondita dei nostri errori".