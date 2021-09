Maldini: “Locatelli? Gli chiesi di restare. Romagnoli e il rinnovo di Kessié…”

Le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica del Milan a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Juventus

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonero, ha parlato così a DAZN nel pre Juventus-Milan: "Allegri dice che è una sfida più importante per noi? Non so le motivazioni, dovreste chiedere a lui. Per noi è una partita importante, perché veniamo da una partita importante come quella di Champions League che, pur essendo una sconfitta, non ci ha tolto le certezze delle prime tre giornate di campionato. Le certezze sono quelle di voler imporre qualcosa, di non essere passivi, di migliorare con i giovani che anno dopo anno hanno più esperienza: ci sentiamo più forti dell'anno scorso".