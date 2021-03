Massara: “Partita giusta per vedere se abbiamo ripreso il cammino. Ibra grande anche sul palco”

Nel turno infrasettimanale di Serie A il Milan affronta l'Udinese, prima della sfida ai microfoni di Dazn ha parlato il dirigente rossonero

"Gara importante, molto delicata contro un avversario forte e ci aspettiamo delle risposte per vedere se siamo tornati sul cammino che ci ha accompagnato per gran parte del campionato. Tomori ha dimostrato di essere forte, siamo convinti delle sue qualità, c'è un diritto di riscatto elevato e valuteremo se ci saranno le condizioni, per il momento siamo molto soddisfatti. Calhanoglu? Con lui parliamo tutti i giorni, stiamo parlando col suo agente e anche con gli altri giocatori in scadenza. In questo momento di grande difficoltà dobbiamo ringraziare la nostra proprietà che sta facendo sforzi per cercare un'intesa. Ibrahimovic vedremo se dovrà stare fuori a lungo, siamo dispiaciuti per gli indisponibili. È una stagione logorante, ma siamo preparati. Sanremo? Ieri abbiamo visto la partita, ma sembra che Zlatan si sia divertito e che sia stato grande anche sul palco".