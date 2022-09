Maldini: “Scorsa stagione trionfale. Vogliamo aumentare ancora il livello”

È il giorno del derby. Alle 18 a San Siro si affrontano Milan e Inter per la 5ª giornata di Serie A. Di seguito le parole del dirigente rossonero Paolo Maldini a DAZN: “La scorsa stagione è stata trionfale, ci siamo goduti ciò che abbiamo costruito. La costruzione della squadra non era mirata a dare tutto e poi sparire, è una costruzione per il tempo, per mantenere e aumentare livello e obiettivi”.