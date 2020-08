Non più Parma ma Genoa. L’Inter è pronta a chiudere per Darian Males ma cambia il club in cui il classe 2001 andrà in prestito per crescere e accumulare maggiore minutaggio.

Secondo quanto riferisce Alfredopedulla.com, l’operazione con i ducali era stata chiusa con Daniele Faggiano, passato negli ultimi giorni ai liguri: ora ci sono concrete possibilità che l’attaccante del Lucerna possa essere girato al Genoa dopo il suo trasferimento in nerazzurro.