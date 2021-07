Malesani: “Addio Conte? Me l’aspettavo, ecco perché. Inzaghi deve…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani torna sull'addio di Antonio Conte all'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani torna sull'addio di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico ammette che si aspettava che alla fine il salentino avrebbe lasciato il club nerazzurro: "Per come si era messa la situazione durante l’anno, per certe sue esternazioni, beh, pensavo succedesse proprio questo".