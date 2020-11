In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, Alberto Malesani ha elencato i giocatori che in questo campionato lo hanno colpito di più: “Andando per ruoli tra i difensori dico Kumbulla, un centrale molto interessante cresciuto qui a Verona. Per quanto riguarda i centrocampisti, Barella ha qualcosa in più di altri. Tra attaccanti, mezze punte, mi piacciono tanto Papu Gomez e Lukaku. Ma loro sono meno giovani…“.

(Asroma.com)