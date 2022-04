Maltagliati: “Milan, colpa tua se perdi lo scudetto. L’Inter vista a Verona…”

L'opinione dell'ex difensore: "Pensavo che i rossoneri potessero avere ora qualche punto di vantaggio in più"

L'ex difensore Roberto Maltagliati è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Lo Spezia ha fatto un gran campionato sotto tutti gli aspetti, Thiago Motta e la squadra hanno fatto un grosso lavoro. Dietro fanno fatica a far punti e per la salvezza ci siamo quasi. L'Inter se resta quella del primo tempo col Verona è la candidata numero uno per vincere lo scudetto. Il Napoli ha fallito tante chance e il Milan idem, ha fallito occasioni molto favorevoli. Se il Milan perde lo scudetto è solo colpa sua. Ha dimostrato con le squadre forti di essere superiore ma con le piccole ha faticato. Pensavo potesse avere ora qualche punto di vantaggio in più. Bremer? Se arriva l'offerta giusta credo che parta, ha dimostrato di meritarsi una big. E con i soldi della sua cessione magari la speranza è che possa essere rimpiazzato bene. Di sicuro è il miglior difensore della Serie A".