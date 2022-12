Il malumore di Gasperini: “C’è diversità di vedute. Oggi l’Atalanta non può parlare di…”

Al termine dell'amichevole contro l'AZ Alkmaar, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha lanciato bordate nei confronti della sua società. "Valorizzare, vendere e reinvestire: non ci sono altre strade. Se ci sono, non ne faccio parte io. Perché per me l'unico obiettivo non può essere quello di andare in Europa, se è così io sono contrario. L'Atalanta ha realizzato plusvalenze enormi facendo risultati contro squadre indebitate, incassando tanto e stando al vertice, questa è stata la cosa straordinaria. Ma non possiamo dire di essere da Champions o da Europa League, anche se faremo di tutto per raggiungere una o l'altra".