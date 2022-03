Mamma Mancini: “Avrei chiamato Balotelli. Roberto dispiaciuto. Donnarumma…”

La mamma del ct, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha commentato l'eliminazione dell'Italia

"La partita l'abbiamo tenuto in mano ma l'attacco non è stato un granché. Cosa avrei fatto di diverso? Avrei chiamato Balotelli, perché ha una forza fisica incredibile e davanti alla porta non lo ferma nessuno. A volte fa qualche stupidaggine ma io lo avrei chiamato". Così la mamma del ct Roberto Mancini, Marianna Puolo, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. "La più grande delusione di mio figlio? Si, perché nella sua carriera più o meno ha sempre fatto bene".