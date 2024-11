Premiato come miglior giocatore del mese in Romania, Dennis Man ha risposto ad alcune domande poste dai suoi stessi compagni

Dennis Man è stato premiato come miglior giocatore del mese in Romania. A margine della premiazione, il centrocampista del Parma ha risposto ad alcune domande fatte proprio dai suoi compagni di squadra in nazionale. Più veloce di me? Valentin Mihăila è decisamente più veloce. Nazionale? Aspettavo di rivedere tutti, perché andiamo molto d'accordo, siamo come una famiglia e sono felice di rivederli".