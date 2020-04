Inter, manca solo la firma. Ecco il primo acquisto nerazzurro per la stagione 2020-21

E’ solo Romelu Lukaku la certezza dell’attacco dell’Inter per la prossima stagione. Lautaro è infatti nel mirino del Barcellona, Alexis Sanchez farà ritorno a Manchester. Il club nerazzurro, però, non si è fatto trovare impreparato e ha chiuso il primo colpo per il reparto offensivo: “È praticamente cosa fatta l’arrivo di Olivier Giroud: il procuratore del francese da giorni sta lavorando per ottenere il via libera dal Chelsea che – in teoria – avrebbe a suo favore una clausola per rinnovare automaticamente il contratto al centravanti per un’altra stagione. Giroud, che non vuole trovarsi nella stessa situazione di quest’anno a Londra, è pronto a riabbracciare Antonio Conte e a firmare un biennale con opzione per un’ulteriore stagione da svincolato”, scrive Tuttosport.