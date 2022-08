Manchester United, Ten Hag: “Cristiano Ronaldo? Ovviamente punto su di lui”

In conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Leicester, Ten Hag, risponde così all'ennesima domanda su CR7

"Se per questa stagione conto su Ronaldo? E' chiaro, ovvio. Come ho detto, servono giocatori di qualità". In conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Leicester, l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, risponde così all'ennesima domanda su CR7 e il desiderio del portoghese di andarsene.