Mancini: “Addio alla Nazionale? Il pensiero può esserci stato. Macedonia? Non si può…”

Le parole del c.t. da Coverciano dove ha cominciato il raduno azzurro, il primo dopo l'esclusione dal Mondiale di novembre in Qatar

''Nella vita mai dire mai però vincere con la Nazionale è qualcosa di diverso - ha proseguito il ct - Non so se d'ora in poi la Nazionale verrà finalmente messa al centro dei piani del calcio italiano. La Roma ha ottenuto di anticipare l'ultima di campionato per la finale di Conference League? Credo che a marzo si poteva fare qualcosa di più - ha detto riferendosi allo spareggio con la Macedonia - non si può preparare una gara così importante in un giorno, ma per quanto riguarda il futuro non posso sapere cosa succederà''.