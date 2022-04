Mancini: “Contro l’Argentina giocheranno quelli dell’Europeo, pure Immobile e Insigne”

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato anche dell'amarezza per il mancato approdo ai Mondiali

"La delusione è stata tanta ma deve passare per forza, ci sono momenti in cui le cose non devono andare bene e non c'è nulla da fare. Abbiamo fatto cose ottime, siamo campioni d'Europa fino al 2024 con merito e altre cose buone che abbiamo fatto in questi tre anni e mezzo. Qualche giocatore più giovane giocherà, contro l'Argentina, se ci saranno, giocheranno quelli dell'Europeo, una partita guadagnata per la vittoria dell'Europeo. Immobile e Insigne? Sì, ci saranno, soprattutto per la prima, poi vedremo per le altre. Non ho parlato con Ciro, il momento è difficile ma bisogna superarlo".