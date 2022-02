Cena Azzurra a Milano: Mancini incontra Barella e Bastoni. Con loro anche Sensi e…

Il ct sta incontrando i suoi giocatori in vista dei play-off per il Mondiale: in un albergo in centro ha visto anche i due interisti

Eva A. Provenzano

Cena Azzurra a Milano. In vista delle prossime gare della Nazionale, quelle valide per i play-off che danno accesso ai Mondiali in Qatar Roberto Mancini ha incontrato in noto albergo milanese alcuni dei giocatori che saranno convocati. Con il CT c'era Lele Oriali e c'erano i due giocatori dell'Inter, Barella e Bastoni. Con loro c'era anche Sensi, di proprietà del club nerazzurro ma in prestito alla Samp. All'incontro con il commissario tecnico hanno partecipato anche quattro giocatori del Milan: Calabria, Romagnoli, Florenzi e Tonali e due dell'Atalanta, Pessina e Toloi.

Si è parlato della prossima convocazione, si è parlato delle prossime partite che valgono una qualificazione da non perdere.

(Fonte: SS24)