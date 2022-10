Mancini: “Ci sentiamo una squadra forte. La mia frase? Era legata a Inter-Roma”

Prima il successo a San Siro contro l'Inter, poi il ko casalingo in Europa League contro il Betis. Montagne russe per la Roma di José Mourinho, che ha trovato due risultati agli antipodi nel giro di pochi giorni.

Ai microfoni di DAZN, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha spiegato la frase 'Siamo più forti', pronunciata dopo il successo a San Siro, a pochi minuti da Roma-Lecce, match valido per il nono turno e in programma alle 20:45:

"Il potenziale c'è, sto sentendo molto la mia frase a San Siro ma era legata a quella partita. Ci sentiamo una squadra forte, ma era la sensazione di quella partita, ci siamo detti tutti quella frase per caricarci. I passi falsi, come quello di giovedì dopo una vittoria a Milano, non andava fatto. Abbiamo analizzato la partita, ma oggi c'è un'altra gara da vincere".