Mancini: “Slittamento Euro 2020? Mi adatto, l’importante è la salute. Dopo sarà tutto più bello”

(ANSA) – ROMA, 15 MAR – “Martedì sapremo meglio le cose, anche come andrà a finire questa stagione, e se decideranno di rinviare l’Europeo, e allora potremo finire questa stagione, o no. Quindi martedì potremo parlare di questo. Slittamento o rinvio? Io mi adatto a tutto, perché la cosa più importante è tutelare la salute, non possiamo perdere delle vite umane, i nostri nonni… Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo anno”. Così Roberto Mancini, intervenuto nel corso di “90° Minuto’ condotto dal vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale.

“Credo che quando ricominceremo sarà tutto più bello per il fatto che ritroviamo la libertà e torneremo a vedere le partite. Quando tutto sarà finito, sarà tutto più bello e anche noi riusciremo a fare qualcosa di più. Queste situazioni così drammatiche ti fanno diventare migliori io lo spero”. (ANSA).