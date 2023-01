Mancini: “In Italia dobbiamo cambiare mentalità. Bisogna dare fiducia ai giovani”

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Cambio generazionale? Nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dar loro fiducia". Lo ha detto il ct della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini , durante "Allenare l'Azzurro" in corso questa mattina al Salone d'Onore del Coni.

"Bisogna dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamati dalle nazionali - prosegue - L'U21, ad esempio, arriva a finebiennio che hanno giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano in prima squadra, per noi così è faticoso cercare i talenti". Poi, rivolgendosi al ct della pallavolo, De Giorgi, aggiunge: "Quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto l'Europeo sono rimasto estasiato. Avessimo noi la possibilità di fare questo...Va cambiata la mentalità alla base. Poi devono darci la possibilità di avere i calciatori per più tempo".