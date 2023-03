Mancini: “Perché nessuno ha preso Gnonto? E se dessero una possibilità a Oristanio…”

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in vista dei prossimi impegni della Nazionale: "I paesi dove vengono fuori i giocatori sono l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, dove i ragazzi giocano ancora per strada come facevamo noi. Non succede più. Gli allenatori sono bravi, quelli che da bambini fanno la tattica sbagliano, ma perché Gnonto non l'ha preso nessuno? Poteva giocare nella Samp, nella Fiorentina, è titolare in Premier. In Olanda c'è Oristanio, ha qualità, ma non è da noi. Se gli dessero la possibilità… Zaniolo è l'emblema. Vuol dire che se a un ragazzo è data fiducia, la ripaga. Anche se per gli allenatori non semplice perché pagano per primi".