Mancini: “All’Inter giocavo, poi Mourinho ha cambiato modulo e mi ha tolto”

L'ex calciatore brasiliano ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro: "Le cose non sono andate come volevo"

Fabio Alampi

Amantino Mancini, ex calciatore brasiliano, ai microfoni di 1 Station Radio ha ricordato la sua esperienza all'Inter: "Con Mourinho all'inizio giocavo, poi ha cambiato modo di giocare nella seconda stagione e mi ha tolto senza spiegazioni. Le cose non sono andate come volevo io nel mio passaggio dalla Roma all'Inter, ma nel calcio capita. Con lui ho rapporti eccezionali, è un grande, di calcio ne sa tanto e lo ammiro".