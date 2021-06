Mancini: “Shaqiri? All’Inter fatto quello che doveva. Per me resta…”

Al club nerazzurro lo aveva voluto lui. Il ct ha parlato dell'ex interista, giocatore della Svizzera, che domani affronterà con l'Italia

All'Inter lo aveva voluto lui. Di Xherdan Shaqiri, giocatore che affronterà nella gara della Nazionale italiana contro la Svizzera, ha parlato Roberto Mancini . Nella conferenza stampa che precede la partita, il ct ha parlato proprio del giocatore e ha sottolineato: «Le gare contro la Svizzera sono sempre difficili, non si vincono mai facilmente, a volte si rischia, soprattutto in questo momento è una squadra forte».

«Su Xherdan - ha aggiunto - penso sia un grande giocatore. All'Inter ha fatto quello che doveva fare, ma il club in quel momento purtroppo era una squadra in costruzione e lui era del Bayern Monaco. Alla fine è tornato al club tedesco ma rimane per me una delle migliori mezze punte in Europa».