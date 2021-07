Mancini a Sky: “Non ho parole per questi ragazzi, felice per tutti gli italiani”

Roberto Mancini ha realizzato il sogno. Ha preso una squadra in macerie, e in tre anni l'ha portata sul tetto d'Europa

Roberto Mancini ha realizzato il sogno. Ha preso una squadra in macerie, e in tre anni l'ha portata sul tetto d'Europa. Visibilmente commosso, il ct dell'Italia ha espresso la sua gioia per la vittoria a Wembley nella finale contro l'Inghilterra a Sky Sport: