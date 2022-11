Italia, Mancini: “Sarà un mese difficile. Meritavamo di andare al Mondiale”

Alla vigilia dell'amichevole contro l'Albania, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del c.t. dell'Italia: "Sarà un mese difficile. Nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi".

"Siamo venuti per disputare una buona partita e sappiamo che non è così debole. Speriamo di disputare una bella partita e poi vedremo come andrà. È da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare, ma purtroppo abbiamo sbagliato alcune partite e dobbiamo evitare che accada nuovamente. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l'Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada".