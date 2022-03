Italia, la FIGC vuole che Mancini resti. Attesa una sua risposta

Il CT chiarirà tra qualche tempo le sue intenzioni rispetto alla panchina della Nazionale

Era deluso, delusissimo dopo la sconfitta con la Macedonia che non ha dato altra chance all'Italia per i Mondiali in Qatar. E non si è sbilanciato in promesse stratosferiche. Roberto Mancini sta cercando di metabolizzare quanto successo prima di sciogliere la riserva sul suo futuro. Gravina, presidente della FIGC, vorrebbe trattenerlo e per questo con lui continua a condividere progetti futuri partendo dal bilancio degli ultimi mesi. Serve una Nazionale pronta a rimettersi in gioco, un progetto nuovo, che si basi sui giovani. Ma per portarlo avanti serve entusiasmo e voglia quindi il ct dovrà decidere se è lui ancora la persona giusta. "I prossimi saranno giorni di confronti e condivisione. Coverciano blindata, il silenzio stampa di fatto, hanno svolto il ruolo di camera di decompressione. Mancini ha qui potuto ascoltare tutti, ricevere appoggio e dubbi, il pieno sostegno della squadra. Il messaggio che poi ha prodotto è stato interpretato come una testimonianza di rilancio", si legge sul Corriere dello Sport.