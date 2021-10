Italia, Mancini: “Sconfitta che ci dà forza. Bonucci? Errori da non commettere a certi livelli”

Intervenuto ai microfoni della RAI al termine di Italia-Spagna, Roberto Mancini ha commentato la prestazione degli Azzurri

"Dispiace, perché nel primo tempo abbiamo creato occasioni e sarebbe potuto finire tranquillamente 1-1. Forse loro hanno meritato, abbiamo commesso errori che a questi livelli non possiamo permetterci. Bonucci ha sbagliato, in quel frangente non doveva farsi ammonire. Complimenti lo stesso ai miei ragazzi. I cambi? Avevo bisogno di freschezza, ci hanno aiutato. Mi hanno dispiaciuto i fischi per Donnarumma. I giovani? Anche noi avremmo potuto schierarne qualcuno in più, ci sono delle dinamiche da rispettare. Ma credo che in ogni caso questa sconfitta ci dia grande forza".