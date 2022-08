Mancini: “Inter, Lukaku fa la differenza. Perisic? Se Gosens fa Gosens…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT Roberto Mancini ha parlato anche di Scudetto

Matteo Pifferi

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT Roberto Mancini ha parlato anche di Scudetto:

Mancini, non è stata un’estate gloriosa: 10 amichevoli perse e 3 vinte contro squadre di Premier, Bundesliga e Liga. Inter e Juve ne hanno presi 8 in due giorni da squadre spagnole.

«Io non darei troppo peso alle amichevoli. In Inghilterra e in Germania i campionati sono cominciati prima. Quello spagnolo è di altissimo livello. Aspettiamo il calcio vero».

Scamacca, Viti e Lucca all’estero. Casadei, quasi. In Italia nessuno ha scommesso forte su di loro. Triste?

«Ma è anche bello che i campionati più prestigiosi peschino i nostri talenti e li facciano crescere. Contento? Sono contento se giocano e se sono contenti loro».

Scamacca parte in panchina al West Ham, Belotti dovrebbe diventare un’alternativa della Roma, Pinamonti non ha fatto il salto in una big: il quadro del 9 azzurro si complica.

«E’ così da tempo. A parte Immobile, le grandi hanno centravanti stranieri. In compenso, ci sono giovani che crescono».

Campionato: favorite?

«Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli».

La difesa dell’Inter ha ballato per tutta l’estate.

«I 3 punti porteranno altra concentrazione. I difensori sono gli stessi e sono sempre stati affidabili. Il punto è un altro: Lukaku in Italia fa la differenza».

Pesa più il ritorno di Lukaku della partenza di Perisic?

«Assolutamente. Anche perché Perisic è un giocatore straordinario, ma se Gosens fa Gosens, l’Inter non perde molto. E’ arrivata a 2 punti dal Milan, non a 20. E ha un Lukaku in più».

Bastoni, anche in Nazionale, ha pagato eccessi di sicurezza.

«Bastoni può diventare un grandissimo difensore, ma deve darci dentro. Anche per lui questa è una stagione importante».

Mancini, cosa chiede al campionato che sta per partire?

«Che Ciro Immobile continui a segnare tanti gol; che Pinamonti, se va al Sassuolo, come leggo, possa disputare un ottimo campionato; che i giovani, come Fagioli, possano trovare spazio per crescere in esperienza e in personalità; che gli allenatori cerchino un gioco coraggioso e divertente; che la gente possa appassionarsi e trovare nel calcio uno svago in un momento socialmente non facile; che gli arbitri possano svolgere serenamente il loro mestiere; e che gli stadi siano sempre luoghi di rispetto e di sportività. Buon campionato a tutti».